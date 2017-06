Dierenambulance en -hospitaal Den Haag zoekt met spoed ventilatoren

DEN HAAG - Dierenambulance en -hospitaal Den Haag en omstreken zoekt met spoed ventilatoren en airco's die zij mogen gebruiken voor onder andere de kattenruimtes.

De tijdelijke locatie van Dierenambulance en -hospitaal Den Haag en omstreken heeft helaas geen goede ventilatie en isolatie, dus is het er bijna net zo warm als buiten! 'De dieren hebben daar last van en we willen het natuurlijk zo comfortabel mogelijk maken', zeggen ze op Facebook.



Heeft u nog een ventilator of een airco over en mogen wij deze hebben of gebruiken? Bel Dierenambulance en -hospitaal Den Haag dan zo snel mogelijk 070-3282828. Brengen graag, maar we komen ook met alle liefde spullen ophalen!





Door: Redactie SuperDebby Correctie melden