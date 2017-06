Dinsdag 27 juni in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 27 juni ziet u de volgende zaken:

- Duidelijke beelden van een man die een slinkse wisseltruc doet bij een tankstation in Nieuwerkerk aan den IJssel.

- De eigenaar van een slijterij in Den Haag wordt flink mishandeld bij een overval op zijn winkel. Er zijn beelden van vier verdachten.

- We tonen een aantal sieraden die zijn aangetroffen bij een verdachte die in Gouda is aangehouden. Zijn ze van u?

- Al eerder vroegen we hulp bij het oplossen van een gewelddadige overval op een opa en zijn kleinkinderen in Wassenaar. Inmiddels is er een compositietekening van één van de verdachten.

- Tot slot tonen we nogmaals de beelden van twee jonge overvallers die een vader en zijn zoontjes overvielen in Zoetermeer. Eerdere tips hebben nog niet tot hun aanhouding geleid.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.



