Haagse politie en Rijswijkse scholieren waarschuwen voor zakkenrollers

Flyeractie zakkenrollers

DEN HAAG - Houd je tas goed bij je en doe de rits van je tas dicht. Het lijkt simpel, toch doen veel mensen het niet en dan slaan zakkenrollers genadeloos toe. Zeker in de zomer, want festivals, concerten en braderieën zijn goede plekken om portemonnees te rollen.

Leerlingen van basisschool de Piramide in Rijswijk flyeren donderdag in winkelcentrum In de Boogaard om mensen te vertellen over zakkenrollers. 'We zijn bezig met een actie om te voorkomen dat er dingen van u worden gestolen', zegt een van de leerlingen tegen een bezoeker van de markt. Ze reageert verrast en is blij met de tips.



Volgens de politie is zakkenrollen van alle tijden, maar is het in de zomer wel makkelijker, omdat mensen luchtig gekleed zijn en hun portomonnee zichtbaarder bij zich dragen. 'We hebben allerlei evenementen in de regio, vandaar dat we nu deze actie doen. We staan in Rijswijk, maar eigenlijk willen we iedereen waarschuwen voor zakkenrollers,' zegt politiewoordvoerder Cor Spruijt.



Tas met een rits



De leerlingen delen flyers uit, maar veel mensen weten wel wat ze moeten doen om niet gerold te worden. 'Ik draag altijd mijn tas dichtbij me, met de voorkant naar me toe en de rits dicht. Ik let er echt wel op,' zegt een dame op het terras.



De tips van de politie liggen voor de hand en zijn simpel in praktijk te brengen: 'Draag een tas met een riem over je schouder en hals. Rits de tas goed dicht en hou hem goed bij je. En bel 112 als je vermoedt dat er een zakkenroller actief is of als je het niet vertrouwt,' somt Spruijt op.