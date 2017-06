Gemeente Den Haag trekt handen af van ADO Den Haag: Vertrouwen is geschonden

DEN HAAG - De gemeente Den Haag trekt de handen af van ADO Den Haag door het aandeel in de club terug te geven. Dat blijkt uit een zojuist verzonden brief van het stadsbestuur aan de gemeenteraad. Nu het zogeheten 'prioriteitsaandeel' wordt teruggegeven krijgt de Chinese eigenaar van ADO, Wang Hui, vrijwel alle macht in handen.

De gemeente Den Haag heeft tot nu toe al zes conceptbegrotingen van ADO voor het komende seizoen afgekeurd . Daardoor miste de club vorige week de deadline van voetbalbond KNVB. 'De zesde begroting was gebaseerd op drijfzand', zegt verantwoordelijk wethouder Tom de Bruijn (D66) donderdag tijdens een toelichting. 'Het vertrouwen is geschonden.'Vanwege het 'prioriteitsaandeel' in ADO Den Haag moest de gemeente altijd betrokken worden bij belangrijke besluiten, zoals het vaststellen van de begroting. Dat aandeel wordt dus nu teruggegeven aan de club. Dat betekent dat de gemeente niet meer vertegenwoordigd is in de aandeelhoudersvergadering van ADO. De club kan volgens De Bruijn nu verder 'onder de vlag' van het bedrijf van Wang, UVS.Vorige week stapten de commissarissen Wim Deetman en Martin Jol op uit onvrede over de gang van zaken bij de club. Zij zeggen dat ze niet betrokken werden bij belangrijke besluiten. Deetman zat namens de gemeente in de Raad van Commissarissen (RvC).Dat de gemeente zich terugtrekt uit ADO heeft algemeen directeur van de club Mattijs Manders 'compleet verrast', zo laat hij in een eerste reactie aan Omroep West weten. Manders zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de persconferentie van De Bruijn.De gemeente Den Haag en ADO Den Haag zijn overigens niet geheel van elkaar af: de stad is en blijft wel eigenaar van het stadion.