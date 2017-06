Vandalen vernielen lantaarnpaaltjes in Naaldwijk

Een vernield lantaarnpaaltje is met plakpand gemaakt (Foto: WOS)

NAALDWIJK - Maar liefst veertien van de vijftig lantaarnpaaltjes op de toeritten naar de fietsbrug De Snelbinder in Naaldwijk zijn de afgelopen weken kapot gemaakt door vandalen. De lampjes werden eerder gerepareerd na vandalisme, maar moeten het opnieuw ontgelden. De verlichting is eigendom van de provincie Zuid-Holland, en die gaat daarom aangifte doen bij de politie.

De lantaarnpaaltjes staan langs de oprit- en afrit van de fietsbrug, en zijn laag bij de grond gemonteerd. Het lijkt erop dat baldadige voorbijgangers de lampen kapot hebben getrapt. 'We hebben zo'n mooie fietsbrug gerealiseerd, waar veel bewoners van het Westland enorm blij mee zijn. Toch vinden sommige mensen het nodig om dingen te vernielen. Heel jammer.'Op foto's is te zien hoe sommige verlichting nu provisorisch is gerepareerd. Met plakband heeft de leverancier het lampje nu aan het paaltje gebonden. 'Tijdelijk uiteraard', laat de woordvoerder weten.