'Gemeente Den Haag wilde ADO kopen'

DEN HAAG - De gemeente Den Haag wilde samen met 'lokale investeerders' ADO Den Haag overnemen. Dat heeft verantwoordelijk wethouder Tom de Bruijn (D66) donderdagmiddag gezegd tijdens een persgesprek.

De gemeente heeft volgens De Bruijn 'de afgelopen dagen en weken veelvuldig overleg gevoerd' met ADO. Door een meerderheid in de club te nemen zou ADO weer een 'gezonde en stabiele club kunnen worden', zegt de wethouder. 'Dat bleek helaas wederom geen begaanbare weg.'Volgens De Bruijn ging het niet om geld, zo zegt hij in een toelichting tegen Omroep West. 'ADO heeft gekozen voor de Chinese grootaandeelhouder en niet voor de gemeente.' De Chinees Wang Hui verloor eind vorig jaar de zeggenschap over zijn aandelen na een uitspraak van de Ondernemingskamer.Om ADO niet langer in de weg te zitten heeft de gemeente een stap terug gedaan, aldus De Bruijn. Dat doet Den Haag door het zogeheten 'prioriteitsaandeel' terug te geven aan de club . Daardoor is de gemeente ook niet meer medeverantwoordelijk voor het finaciële beleid van ADO.Volgens de wethouder is de begroting van de club voor het komende seizoen gebaseerd op 'drijfzand'. 'Er worden uitgaven gedaan die wij niet verantwoord achten. Bovendien wordt een deel van de uitgaven gedekt door een lening van de Chinese aandeelhouder. En er worden inkomsten ingeboekt die onzeker zijn. Een begroting moet gebaseerd zijn op zekere inkomsten. Daarom willen wij geen verantwoording dragen voor deze begroting.' De gemeente keurde uiteindelijk zes conceptbegrotingen af.De Bruijn benadrukt dat de gemeente op meerdere terreinen betrokken blijft bij ADO, bijvoorbeeld als eigenaar van het stadion. 'Wij hopen natuurlijk het allerbeste voor de club in de toekomst en zeker ook in het komende seizoen in de Eredivisie.'