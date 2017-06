Honderden kinderen verrast tijdens Festival Classique

DEN HAAG - Feest in het Kurhaus donderdagochtend. Vijfhonderd leerlingen van Haagse basisscholen kregen een concert tijdens Festival Classique. De leerlingen hadden zich opgemaakt voor veel violen en piano, maar ze kwamen bedrogen uit. Het werd een spetterende show van de Haagse percussiegroep Percossa, en ze mochten ook zelf nog meedoen.

‘We willen kinderen laten zien wat er gebeurt als je samenwerkt in de muziek’, zegt Marcel Winckens van Festival Classique . ‘Daarom hebben we de mannen van Percossa gevraagd een interactieve voorstelling te maken’.En dat is gelukt. De kinderen springen, klappen in hun handen, stampen met hun voeten en lachen heel wat af. De mannen van Percossa halen muzikale trucs uit met badeendjes, gooien met kinderwagens, trommelen op gitaren en spelen bekende composities op buisjes, waarbij ze en passant nog even een collega op het podium knock-out slaan.Na afloop staan de kids nog altijd te stuiteren. ‘Is dit klassieke muziek? Het leek wel rock!’. En vervolgens trommelen ze er zelf vrolijk op los op de stoelen van het Kurhaus. 'Het is gelukt! Hier staat een gelukkig man', glundert Marcel Winckens na afloop. En de heren van Percossa? Die vegen gelukzalig het zweet van het voorhoofd. Ook zij zijn tevreden.