'Onverantwoordelijk': Geschokte reacties over terugtrekken gemeente Den Haag uit ADO

DEN HAAG - ADO-volgers, fans en lokale politici zijn geschokt door het bericht dat de gemeente Den Haag zijn handen aftrekt van voetbalclub ADO. De gemeente kondigde donderdagmiddag aan het prioriteitsaandeel in de club 'terug te geven' omdat er geen vertrouwen meer is in het financiële beleid.

Richard de Mos van Groep De Mos in de Haagse gemeenteraad is woedend, en noemt de stap van het college onacceptabel: 'Met het besluit om het prioriteitsaandeel van de hand te doen knipt het stadsbestuur het laatste vangnet doormidden en geeft het onze club volledig in handen van eigenaar Wang, die bewezen onbetrouwbaar is.'De Mos vindt het onbegrijpelijk dat het aandeel wordt weggegeven , nadat de gemeente miljoenen euro's in ADO heeft gepompt. 'Bij wie denk je dat de club aanklopt als team Wang het verprutst? Precies! Bij de gemeente, die nog eigenaar van het stadion is. Maar tegen die tijd zal ADO al op sterven na dood zijn.' De Mos wijst ook naar de twee bewindvoerders van de club, Ben Knüppe en Job van der Have. Hij verwijt hen 'onverantwoordelijk beleid'.Ook zakenman John van Zweden, die eerder belangstelling had om ADO over te nemen, legt de schuld bij de bewindvoerders. 'Twee flapdrollen gingen het wel even regelen', zo schrijft hij op Twitter. 'Bedankt clowns.'D66, de grootste coalitiepartij, reageert nuchter op het nieuws: 'Gezien de omstandigheden een logisch besluit om het (klater)gouden aandeel terug te geven,' vindt raadslid Daniël Scheper.De PVV in de Haagse raad laat weten tegen het besluit van B&W te zijn. De partij vindt het ook onverteerbaar dat dit besluit is genomen terwijl er donderdagavond in de gemeenteraad een debat is gepland over de club. 'De gemeente geeft ADO het laatste zetje de Chinese afgrond in,' stelt raadslid Elias van Hees. 'Dit is de omgekeerde wereld. In plaats van de rotte appels, gaat nu de aandeelhouder weg die meer dan 70 miljoen in ADO geïnvesteerd heeft.'