Zorgkwekerij De Moestuin zoekt waterpret voor verstandelijk beperkten

Zorgkwekerij De Moestuin zoekt een super soaker vulkaan om te ontspannen tijdens het harde werken.

BOSKOOP - Het is hard werken op zorgkwekerij De Moestuin in Boskoop, maar er is ook zeker tijd voor plezier. Daarom zoekt Saskia Louriier voor haar verstandelijk beperkte collega's de super soaker vulkaan. Die moet voor waterpret zorgen in de zomermaanden. SuperDebby helpt.

De super soaker vulkaan... nog nooit van gehoord. Saskia legt uit: 'De super soaker vulkaan is een vulkaan van plastic waar je water in doet met de tuinslang. Als er voldoende water inzit gaan de ogen open en spuit het water omhoog. En precies dat verrassingseffect is het leukste', zegt Saskia. 'Onze vulkaan is helaas kapot gegaan.'



Op de zorgkwekerij, voor cliënten vanaf ongeveer 18 jaar die behoefte hebben aan kleinschaligheid en duidelijke structuren, worden groente en kruiden verbouwd voor restaurant M'n Schoonouders van Saskia en haar man Alex.



'In de ochtend zijn we vooral op de moestuin bezig. Druk in de weer met de groenten en kruiden die we biologisch verbouwen. Verder hebben we een aantal kippen die gevoerd moeten worden. Het zijn onze Toppers: Geer, Goor, René en Jeroen’.



Saskia wil graag dat cliënten genieten van de dagbesteding en het werk dat ze aanbiedt op De Moestuin. Daar hoort ook onspanning bij.



Kun je helpen? Laat het ons weten en mail naar superdebby@omroepwest.nl





Door: Redactie SuperDebby Correctie melden