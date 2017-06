Onweer en flinke buien trekken over de regio

DEN HAAG - Na dagen van hoge temperaturen, lijkt het voorlopig even voorbij met de hitte. Het komt donderdagmiddag met bakken uit de lucht en het onweert in de regio. Volgens Omroep West-weerman Huub Mizee wordt het rond 18.00 uur weer droog.

Het werd donderdagmiddag rondom Den Haag zo'n 29 graden. Inmiddels is het volgens Mizee zo'n 19 tot 20 graden in de regio. In de nacht van donderdag op vrijdag koelt het af naar 15 graden; het wordt ruim 5 graden kouder dan afgelopen nacht.Op andere plekken in het land werd het donderdag nog veel warmer. In Brabant kwam de temperatuur boven de 35 graden en in Limburg lag het kwik nog een graad hoger.Het KNMI heeft vanwege de aanhoudende hitte en de onweer code geel afgekondigd. Ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM is nog steeds actief. Met dat hitteplan roept het RIVM op om extra te letten op kwetsbare mensen. Ouderen, mensen in verzorgingshuizen, chronisch zieken en mensen met overgewicht lopen bij de huidige temperaturen meer risico op uitdroging en oververhitting.Op de wegen kunnen problemen ontstaan vanwege het weer. Als het na lange tijd van droogte weer gaat regenen, kan het erg glad worden. Bij droogte hopen rubber en olie zich op en als het dan regent, wordt de boel nat en heel erg glad. Dat veroorzaakt schuim op het wegdek. Dat was ook te zien op de weg in de buurt van het Malieveld.Op de snelwegen zijn rondom Den Haag volgens een woordvoerder van de ANWB weinig noemenswaardige vertragingen door het weer. Wel is het volgens de ANWB altijd wat drukker als het zo regent, omdat automobilisten minder hard gaan rijden.Op de A4 is wel wat vertraging. De Ketheltunnel is donderdagmiddag dicht geweest vanwege een kapotte vrachtwagen. De tunnel ging rond 16.30 uur weer open. 'Vanwege de nasleep van de afsluting staat er nog een file', laat de ANWB weten.Vrijdag wordt het wat warmer dan 20 graden. Het is dan droog en de zon schijnt.