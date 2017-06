Amateurtak ADO betreurt stap van de gemeente Den Haag

DEN HAAG - HFC, de amateurtak van ADO Den Haag, betreurt dat de gemeente Den Haag heeft besloten hun prioriteitsaandeel in ADO Den Haag van de hand te doen. De HFC heeft één aandeel in de club, het zogenoemde Gouden Aandeel.

Michel Santbergen, voorzitter van de HFC, zegt dat hij 'het jammer vindt dat de gemeente niet in overleg is getreden met de HFC om te praten over de ontstane situatie'.'Wij als HFC hebben afgelopen vrijdag onze handtekening onder de begroting gezet. Dat hebben we gedaan omdat ons duidelijk werd gemaakt dat het benodigde geld uit China niet in de vorm van een lening zou worden verstrekt, maar in een agiostorting.'Volgens Santbergen is er ook sprake van een statutenwijziging. 'Deze wijziging waarborgt dat er straks bij ADO Den Haag niet alleen maar Chinezen in de leiding en de Raad van Commissarissen zitten, aldus Santbergen.