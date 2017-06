Schoorsteen explodeert in Honselersdijk

HONSELERSDIJK - Een schoorsteen op een woning aan de Nachtegaalstraat in Honselersdijk is donderdag geëxplodeerd na blikseminslag. Dat meldt mediapartner Regio15. Bij de explosie raakte niemand gewond, maar er zou wel blikschade zijn bij een aantal auto's.

De brandweer haalt met behulp van een hoogwerker losliggende stukken baksteen van het dak. Een gedeelte van de Nachtegaalstraat is volgens Regio15 door de politie afgezet.Na dagen van hoge temperaturen was het donderdagmiddag even voorbij met de hitte . Het komt donderdagmiddag met bakken uit de lucht en het onweert in de regio. Volgens Omroep West-weerman Huub Mizee wordt het rond 18.00 uur weer droog.