Woonboerderij verloren bij grote brand Sassenheim, houd ramen en deuren gesloten

(Foto: AS Media) (Foto: Brandweer Warmond)

SASSENHEIM - Woonboerderij Postwijk aan de Hoofdstraat in Sassenheim is donderdagmiddag vrijwel volledigd uitgebrand. De brandweer laat de woning gecontroleerd uitbranden. Naastgelegen woningen zijn al enkele uren ontruimd. De brand brak uit in de rietenkap van de woning. De brandweer houdt er rekening mee dat blikseminslag de oorzaak is. Alle inwoners van Sassenheim krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en niet naar de brand toe te komen.





Tekst gaat verder onder video.



Vanwege de enorme rookontwikkeling is er in Sassenheim en Haarlemmermeer een NL-alert uitgegeven. De kapitale woonboerderij uit 1844 staat al



Niet kijken



Volgens een woordvoerder van de brandweer komen er, ondanks klemmend advies om dat niet te doen, nog steeds veel mensen naar de brand kijken. 'Velen van hen staan in de rook die ontzettend giftig is. Wij roepen nogmaals mensen op om weg te blijven bij de brand', aldus de woordvoerder.



De burgemeester van de gemeente Teylingen, Carla Breuer heeft inmiddels ook gereageerd. 'Tragisch deze brand Sassenheim. Ons medeleven gaat uit naar de eigenaar van de mooie boerderij, bewoner en omwonenden', zegt Breuer





De Hoofdstraat is grotendeels afgesloten vanwege enorme rookontwikkeling. Het verkeer in en rondom Sassenheim ondervindt veel hinder van de brand, zegt de ANWB.Vanwege de enorme rookontwikkeling is er in Sassenheim en Haarlemmermeer een NL-alert uitgegeven. De kapitale woonboerderij uit 1844 staat al enige tijd te koop Volgens een woordvoerder van de brandweer komen er, ondanks klemmend advies om dat niet te doen, nog steeds veel mensen naar de brand kijken. 'Velen van hen staan in de rook die ontzettend giftig is. Wij roepen nogmaals mensen op om weg te blijven bij de brand', aldus de woordvoerder.De burgemeester van de gemeente Teylingen, Carla Breuer heeft inmiddels ook gereageerd. 'Tragisch deze brand Sassenheim. Ons medeleven gaat uit naar de eigenaar van de mooie boerderij, bewoner en omwonenden', zegt Breuer op Twitter

Door: Redactie Correctie melden