Mattijs Manders: 'Ik ben zeer verrast, het is slecht voor de gemeente, ADO en stad'

Zo'n prioriteitsaandeel is een soort symbolisch aandeel. Het heeft geen financiële waarde, het gaf de gemeente alleen een bepaalde vorm van inspraak binnen de club. De gemeente heeft geen vertrouwen in het financiële beleid en de begroting. Manders vindt dat uit zijn verband gerukt. ‘Ik begrijp niet zo goed waar dat vandaan komt. Er ligt een gedegen begroting. De andere aandeelhouder, HFC, is ook akkoord gegaan.'Volgens Manders is grootaandeelhouder United Vansen bereid om zeggenschap in te leveren. ‘We hebben aan alle eisen voldaan die de gemeente ons gesteld heeft. En nu worden we helaas verrast door dit slechte nieuws.’