Bliksem is oorzaak van boerderijbrand Sassenheim

(Foto: Anita Jansen)

SASSENHEIM - De brand die donderdagmiddag uitbrak in een monumentale boerderij in Sassenheim is ontstaan door blikseminslag. Dat heeft de brandweer aan Omroep West laten weten. In de woning was tijdens de brand niemand aanwezig. Naastgelegen huizen zijn ontruimd.





De boerderij moet als verloren worden beschouwd, heeft een woordvoerder van de brandweer laten weten. 'We laten het vuur gecontroleerd uitbranden.'



Rook



Vanwege de grote hoeveelheid rook werd omwonenden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Dat advies blijft voorlopig nog gelden. Ook de straten rondom de brand blijven afgesloten. De getroffen woning stond al geruime tijd te koop.



