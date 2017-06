Arnoud van Doorn hoogstwaarschijnlijk nieuwe lijsttrekker Partij van de Eenheid

DEN HAAG - Oud-PVV'er Arnoud van Doorn is voorgedragen als kandidaat lijsttrekker van de Partij van de Eenheid voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Dat heeft de Haagse partij donderdag bekend gemaakt. Partijleden moeten de voordracht nog wel goedkeuren.

Mocht Van Doorn de nieuwe lijsttrekker worden voor de partij in de Haagse gemeenteraad dan volgt hij fractieleider Abdoe Khoulani op. Khoulani, die tijdens de laatste twee gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker was, kwam de afgelopen tijd meerdere keren in opspraak.Het Haagse raadslid van de Partij van de Eenheid reageerde onlangs op Facebook op een bericht van SGP-fractieleider Kees van der Staaij. Die had Israëlische scholieren op bezoek, 'Zionistische terroristen in wording gewoon keurig op bezoek bij de SGP. Dit zijn de toekomstige kindermoordenaars en bezetters,' zei Khoulani daar toen over