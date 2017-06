Geldboete voor belemmeren arrestatie douanier Gerrit G.

Ex-douanier Gerrit G. bij de rechtbank in Rotterdam. Foto: NOS

DEN HAAG - De politierechter in Den Haag heeft een vriend van douanier Gerrit G. uit Kwintsheul een boete van 450 euro opgelegd vanwege het belemmeren van de arrestatie van de douanier.

Tegen Gerrit G. is door het OM een celstraf van 16 jaar geëist vanwege het doorlaten van cocaïne in de Rotterdamse haven. Op 4 december werd G. opnieuw aangehouden, nadat zijn voorarrest eerder was geschorst.



De vriend van de douanier, Rick van de W., was op het moment van de aanhouding bij het huis van Gerrit G. Toen agenten de douanier wilden oppakken, werd een van de politiemannen door W. geduwd. Een andere agent liet hij struikelen over zijn been.



Uniform



Volgens de advocaat van Rick van de W. hadden beide mannen niet in de gaten dat de twee van de politie waren. Ze zouden hun uniform niet aan hebben gehad. G. zou op de dag van de aanhouding tegen W. hebben gezegd dat hij bang was om te worden omgelegd. De douanier vreesde dat er Colombianen onderweg waren om hem een lesje te leren.



Volgens de officier van justitie hadden de agenten duidelijk gemaakt wie ze waren. De rechter gaat daar ook vanuit en heeft daarom de eis van de officier, een boete van 450 euro, overgenomen.