Voorschoten geeft 7,5 miljoen meer uit dan nodig

Gemeentehuis Voorschoten. (Foto: Archief)

VOORSCHOTEN - De gemeente Voorschoten geeft jaarlijks 7,5 miljoen meer uit dan nodig is. Dit blijkt uit de begrotingsscan van de provincie Zuid-Holland. Deze scan is uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad.





Om onder het



Pasklare oplossing



Dit is alleen niet gebeurd. "Deze begrotingsscan geeft helaas geen makkelijke, pasklare oplossing voor de problemen die Voorschoten het hoofd moet bieden", schrijft de provincie. Wel wordt pijnlijk duidelijk dat voorschoten op te grote voet leeft.



De totale uitgaven van Voorschoten zijn 37,5 miljoen. Vergelijkbare gemeenten zouden 7,5 miljoen minder uitgeven. De 30 miljoen vanuit het gemeentefonds (minimum voorzieningenniveau) zou voor het dorp genoeg moeten zijn. Uit belastingen komt er nog wel 3,5 miljoen extra binnen, maar er blijft een tekort van 4 miljoen bestaan.



Rommeltje



Uit de begrotingsscan wordt duidelijk dat de gemeente er een rommeltje van gemaakt heeft. Zo staat er: "De gemeente vertoont te weinig financiële discipline." Ook wordt duidelijk dat er besluiten zijn genomen waarvoor geen financiële dekking was.



Zuid-Holland benadrukt dat de begrotingsscan niet vrijblijvend is. "De uitkomsten van de scan bevat veel huiswerk voor het gemeentebestuur", aldus de provincie. De gemeente Voorschoten is nu druk bezig met het opstellen van een financieel herstelplan. Maandagavond kunnen de bewoners van Voorschoten hierover in het Bondsgebouw meepraten.



LEES OOK: D66-kandidaat: 'Het is nu tijd om serieus na te denken over fusie Wassenaar en Voorschoten'

Vorig jaar december werd Voorschoten door de provincie Zuid-Holland onder preventief begrotingstoezicht gesteld. De begroting voor 2017 was namelijk niet op orde. Sindsdien mag het gemeentebestuur geen nieuwe financiële besluiten nemen zonder toestemming van de provincie.Om onder het toezicht van de provincie uit te komen moet Voorschoten dit jaar een sluitende meerjarenbegroting aanleveren. De gemeente zou jaarlijks zo'n 3 miljoen euro moeten bezuinigen. De hoop was dat de begrotingsscan van de provincie een oplossing zou bieden.Dit is alleen niet gebeurd. "Deze begrotingsscan geeft helaas geen makkelijke, pasklare oplossing voor de problemen die Voorschoten het hoofd moet bieden", schrijft de provincie. Wel wordt pijnlijk duidelijk dat voorschoten op te grote voet leeft.De totale uitgaven van Voorschoten zijn 37,5 miljoen. Vergelijkbare gemeenten zouden 7,5 miljoen minder uitgeven. De 30 miljoen vanuit het gemeentefonds (minimum voorzieningenniveau) zou voor het dorp genoeg moeten zijn. Uit belastingen komt er nog wel 3,5 miljoen extra binnen, maar er blijft een tekort van 4 miljoen bestaan.Uit de begrotingsscan wordt duidelijk dat de gemeente er een rommeltje van gemaakt heeft. Zo staat er: "De gemeente vertoont te weinig financiële discipline." Ook wordt duidelijk dat er besluiten zijn genomen waarvoor geen financiële dekking was.Zuid-Holland benadrukt dat de begrotingsscan niet vrijblijvend is. "De uitkomsten van de scan bevat veel huiswerk voor het gemeentebestuur", aldus de provincie. De gemeente Voorschoten is nu druk bezig met het opstellen van een financieel herstelplan. Maandagavond kunnen de bewoners van Voorschoten hierover in het Bondsgebouw meepraten.

Door: Leendert Beekman Correctie melden