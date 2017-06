Wethouder De Bruijn: bod om ADO over te nemen blijft staan

DEN HAAG - Het bod van de gemeente Den Haag en een aantal lokale ondernemers om ADO over te nemen van de Chinese eigenaar United Vansen, blijft staan. ‘We moeten de tijd de tijd gunnen en later weer contact zoeken,’ aldus de Haagse wethouder Tom de Bruijn donderdagavond tijdens een spoeddebat van een raadscommissie over ADO.

Eerder op de dag maakte De Bruijn dat het streven van de gemeente er de afgelopen tijd op was gericht om de club over te nemen van het bedrijf van eigenaar Wang Hui. En dat bod is nog niet van tafel, vertelde de wethouder later.Tijdens de vergadering bleek ook dat er in de Haagse politiek duidelijk twee stromingen zijn . De PVV en de Groep de Mos vinden het onverteerbaar dat de gemeente nu het zogenaamde gouden aandeel van de hand doet. De partijen zijn van oordeel dat de wethouder nog veel meer had moeten doen om te proberen tot een akkoord te komen met de club.De raadsleden Elias van Hees (PVV) en Richard de Mos (van de gelijknamige groep) zeiden dat er nog tal van mogelijkheden waren om de club onder druk onder druk te zetten: een nieuwe stap naar de Ondernemingskamer, dreigen de huur van het stadion op te zeggen, de rechter een oordeel laten vellen, samen met de KNVB optrekken en onder druk van het intrekken van de voetballicentie een betere begroting op tafel krijgen.Maar volgens De Bruijn waren al die opties onderzocht en niet haalbaar gebleken. De twee partijen twijfelden openlijk aan die constatering. En dat leverde soms vinnige debatjes en verwijten over en weer op met vooral Daniëlle Koster van het CDA.De andere partijen in de raad hadden nog wel veel vragen aan de wethouder, maar vonden ook dat hij voldoende heeft gedaan om de belangen van de gemeente te verdedigen . ‘Dit is een trieste dag. Het is vervelend om te zien wat er is gebeurd. Het gouden aandeel is van klatergoud gebleken,’ zei raadslid Daniël Scheper van D66, de grootste partij van Den Haag. ‘Maar dit is ook een logische keuze. Je moet je niet van het kastje naar de muur laten sturen. Als de liefde over is, moet je niet blijven aanmodderen.’De wethouder benadrukte nog een keer dat hij de afgelopen maanden zeer intensief met ADO is bezig geweest. Misschien was dit wel het dossier dat hem de meeste tijd heeft gekost, verklaarde hij.Tot woensdag waren er nog gesprekken gevoerd. Maar toen de top van ADO wilde niet ingaan op het bod om de club te laten overnemen. Sterker: de directie reisde naar China en sloot een ‘business agreement’, een deal, waardoor de club zou worden gefinancierd met leningen in plaats van met contant geld. En er was afgesproken dat er een statutenwijziging zou komen, waardoor de invloed uit China nog groter zou worden. ‘Wij werden voor het blok gezet.’En dus besloot hij het aandeel af te stoten. De wethouder: ‘Wij hopen wel dat de sportieve prestaties, ondanks dit zakelijk geschil, geweldig zullen zijn volgend seizoen.’