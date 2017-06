Wang: ADO is bij mij in veilige handen

ADO-eigenaar Wang Hui geeft speech (www.soccratesimages.com)

DEN HAAG - ADO Den Haag is in ‘veilige handen’ bij United Vansen. Dat laat grootaandeelhouder Hui Wang donderdag weten. Hij reageert voor het eerst op de onrust die is ontstaan rondom de club nu duidelijk is geworden dat de gemeente het zogeheten gouden aandeel teruggeeft.



Wang laat in een verklaring weten dat hij er alles aan gaat doen om ADO succesvol te maken. ‘We hebben bijna 20 miljoen euro geïnvesteerd, niet alleen om de aandelen te krijgen, maar ook om succesvol te zijn in de Eredivisie’, aldus Wang.



Veilige handen



‘Wij kunnen alle fans van ADO Den Haag verzekeren dat de club bij United Vansen in veilige handen is. Net als alle duizenden fans van ADO in Den Haag willen ook wij dat ADO succesvol is’, zo besluit de grootaandeelhouder.



De gemeente Den Haag maakte donderdag bekend zich terug te trekken uit ADO . De gemeente heeft volgens wethouder Tom de Bruijn 'de afgelopen dagen en weken veelvuldig overleg gevoerd' met ADO. Om de club niet langer in de weg te zitten heeft de gemeente een stap terug gedaan, aldus De Bruijn.