West Wekker: ADO is in 'veilige handen' bij Wang en woonboerderij afgebrand

ADO Den Haag is in ‘veilige handen’ bij United Vansen. Dat laat grootaandeelhouder Hui Wang donderdag weten. Hij reageert voor het eerst op de onrust die is ontstaan rondom de club nu duidelijk is geworden dat de gemeente het zogeheten gouden aandeel teruggeeft.De brand die donderdagmiddag uitbrak in een monumentale boerderij in Sassenheim is ontstaan door blikseminslag. Dat heeft de brandweer aan Omroep West laten weten. In de woning was tijdens de brand niemand aanwezig. Naastgelegen huizen zijn ontruimd.Oud-PVV'er Arnoud van Doorn is voorgedragen als kandidaat lijsttrekker van de Partij van de Eenheid voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Dat heeft de Haagse partij donderdag bekend gemaakt. Partijleden moeten de voordracht nog wel goedkeuren.Er is de afgelopen weken flink wat commotie ontstaan in de derde en vierde klasse van het regionale amateurvoetbal. Door het failissement van Haaglandia vorig jaar is er in de derde klasse een extra plaats vrijgekomen. Maar daar had de KNVB met betrekking tot de promotie/degradatieregelingen geen rekening mee gehouden. Het was over het hoofd gezien. Het gevolg: volgend seizoen één ploeg minder in de derde klasse.De gemeente Voorschoten geeft jaarlijks 7,5 miljoen meer uit dan nodig is. Dit blijkt uit de begrotingsscan van de provincie Zuid-Holland. Deze scan is uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad.