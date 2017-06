Ramen en deuren mogen weer open na grote brand in Sassenheim

SASSENHEIM - In Sassenheim mogen ramen en deuren van woningen weer open. De brandweer adviseerde eerder om deze gesloten te houden vanwege een grote brand in een monumentale boerderij aan de Hoofdstraat.

De brand brak donderdagmiddag uit nadat de bliksem insloeg . Omdat er enorm veel rook vrijkwam werd geadviseerd niet naar de brand te komen kijken en alles dicht te houden. Donderdagavond was de brand onder controle. De brandweer heeft de boerderij gecontroleerd laten uitbranden.In de boerderij was niemand aanwezig. Naastgelegen huizen werden ontruimd. De schade is groot; de boerderij uit 1844 moet als verloren worden beschouwd . Het huis stond al geruime tijd te koop