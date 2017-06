Veteranendag begint eigenlijk al op vrijdag

DEN HAAG - Vier parachutisten springen vrijdagmiddag (13.30 uur) boven Den Haag uit een vliegtuig, precies boven het Binnenhof en landen vervolgens in de Hofvijver. Traditiegetrouw is deze para-sprong het startschot voor Veteranendag, dit jaar op zaterdag 24 juni.

De parachutisten zijn militairen van de para-school van Defensie. Nederland telt ruim 115.000 veteranen , jong en oud, man en vrouw die zich hebben ingezet in dienst van de vrede.Als eerbetoon aan hen organiseert het Nationaal Comité Veteranendag ieder jaar de Nederlandse Veteranendag.Veteranendag wordt op zaterdag geopend met een ceremonie voor genodigden in de Ridderzaal in het bijzijn van koning Willem-Alexander, minister-president Mark Rutte en minister Jeanine Hennis-Plasschaert. Daarin staan verhalen van veteranen centraal, waaronder het verhaal van de eerste vrouwelijke F-16 piloot Manja en de Afghaans-Nederlandse Afghanistan-veteraan Ahmad. Op het Binnenhof vindt aansluitend een medaille-uitreiking plaats.Aan het defilé voor de koning door de Haagse binnenstad doen bijna 4.000 veteranen mee, 16 orkesten en 32 militaire voertuigen, waaronder een imposante Pantserhouwitser. Gedurende de hele dag is er een afwisselend programma op het Malieveld voor jong en oud met militaire voertuigen, een F16-simulator en een hindernisbaan. Op het grote podium treedt het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht op met Berget Lewis.