'Superleuk gesprek' tussen scholiere en minister

DE LIER - 'Het was superleuk. We hadden een heel interessant gesprek.' Dat zegt Femke van den Berg uit De Lier na haar bezoek aan minister Jet Bussemaker. De 17-jarige scholiere mocht donderdag bij haar langskomen vanwege haar prijswinnende profielwerkstuk over vrouwen in topfuncties.

Femkes profielwerkstuk werd bekroond met de titel 'Beste profielwerkstuk van Nederland' door de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Kernvraag van haar werkstuk was: 'Wat is op dit moment het aandeel van vrouwen in topfuncties en wat kan er gedaan worden om dit aandeel te vergroten?'. Ze kreeg een 9,2 en won er een studiebeurs van 2.000 euro mee.Niet lang erna werd ze uitgenodigd door de minister . 'We zijn allebei erg geïnteresseerd in het onderwerp. Het was uniek om daarover gedachten uit te wisselen', zegt Femke op Radio West. Op de tafel van Bussemaker lagen delen van Femkes profielwerkstuk. 'Ik heb het idee dat ze de belangrijkste punten grondig bestudeerd heeft.'Vooral over Femkes aanbevelingen over selectiecomités was de minister enthousiast. In die comités worden sollicitanten geselecteerd voor functies. 'Vaak zie je dat mensen sollicitanten aannemen waarin ze zichzelf kunnen vinden. Als je daar meer vrouwen neerzet, zal je ook meer vrouwen in topfuncties krijgen.'