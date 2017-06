Coenecoop College Boskoop ontruimd na brand

Foto: Omroep West Foto: Omroep West Foto: Omroep West

BOSKOOP - Het Coenecoop College in Boskoop is vrijdagochtend ontruimd na een brand. Volgens de brandweer heeft een koffiezetapparaat in de keuken vlam gevat.





De school gaat vrijdag dicht. Scholieren krijgen vrij, zegt de politie tegen de leerlingen.









