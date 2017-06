Het waait te hard: toch geen parachutesprong in Hofvijver

DEN HAAG - De sprong van vier parachutisten vrijdagmiddag voor het startschot van Veteranendag is afgelast. Reden: het waait te hard.

De vier zouden boven Den Haag uit een vliegtuig springen en landen in de Hofvijver. Voor de sprong mag het niet harder waaien dan windkracht 4. Maar er wordt windkracht 6 verwacht. En dus is het te gevaarlijk, vindt de organisatie. Het is nog niet bekend wat de officiele opening dan wordt.Als eerbetoon aan hen organiseert het Nationaal Comité Veteranendag ieder jaar de Nederlandse Veteranendag. De dag wordt zaterdag geopend met een ceremonie voor genodigden in de Ridderzaal. Daar zijn koning Willem-Alexander, minister-president Mark Rutte en minister Jeanine Hennis-Plasschaert.