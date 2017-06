Vertrekkende assistent-trainer Kahya miste 'waardering en steun' van ADO Den Haag

DEN HAAG - Ekrem Kahya is niet langer als assistent-trainer werkzaam voor ADO Den Haag. Waar collega Dirk Heesen voor drie jaar heeft bijgetekend, heeft Kahya besloten dat niet te doen. 'Ik heb het afgelopen seizoen waardering en steun gemist', zegt hij.

De 39-jarige Kahya doelt op de periode waarin Zeljko Petrovic aan de kant werd gezet en Kahya de zwartepiet kreeg toegeschoven. Zo werd geschreven dat Kahya bewust linksaf sloeg, als Petrovic rechts voorstelde. 'Ik heb destijds mijn mond gehouden, mijn verhaal niet verteld, omdat ik de focus op lijfsbehoud van de club heb gelegd. Maar er heeft nooit iemand uit de club ingegrepen of een statement gemaakt.'Naast de steun mistte Kahya tijdens de contractbesprekingen ook waardering. 'Daarna heb ik laten weten de onderhandelingen te stoppen. Of ik al wat anders heb? Ik heb een voorstel in beraad en hoop snel tot een akkoord te komen.'Kahya verlaat na vijf seizoenen ADO Den Haag. 'Ik wil graag benadrukken dat ik met de huidige staf zeer prettig heb samengewerkt. Het zijn voor mij meer dan collega's geworden. Ik hoop dat deze mensen de waardering en steun krijgen die zij verdienen.'ADO Den Haag laat in een reactie weten het vertrek van Kahya te betreuren. ‘Dat we afscheid moeten nemen van Ekrem Kahya vind ik vervelend. We waren over iedereen heel tevreden, ook over Ekrem, maar met hem kwamen we er niet uit', aldus manager Voetbalzaken Jeffrey van As. 'We hadden deze staf graag intact gehouden, want deze heren hebben ons wel in de eredivisie gehouden.'