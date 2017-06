'Vuur in de natuur nog steeds not done’, het blijft te droog

LEIDEN - Ondanks de regenbuien van donderdag geldt code rood nog steeds in het veiligheidsgebied Hollands Midden, dat loopt van Krimpenerwaard tot Noordwijkerhout. Er is nog een te groot risico op natuurbranden, door de droogte. 'Vuur in de natuur is nog steeds not done', vertelt een woordvoerder.





De regenbuien zijn te kort geweest om af te schalen. 'De grond is zo droog dat een fikse regenbui niet genoeg is. De grond moet het water ook opnemen', aldus de woordvoerder.Op de website natuurbrandrisico staat dat in een groot deel van het land code oranje geldt en in sommige provincies zelfs rood. Daar is de kans op een natuurbrand het grootst. Maar Zuid-Holland is grijs op de kaart. De brandweer Hollands Midden heeft het voor hun eigen gebied ook over code rood, omdat zij hun eigen risicoanalyse maken, die staat los van de site natuurbrandrisico.

