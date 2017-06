Flinke tegenvaller voor Floris Gerts

VOORSCHOTEN - 'Geen NK voor mij. Had met deze vorm graag iets moois laten zien', zegt een balende Floris Gerts op Twitter. De wielrenner uit Voorschoten mist het nationaal kampioenschap vanwege een breukje in zijn elleboog.

De 25-jarige wielrenner liep de blessure woensdag op. Hij viel na de finish van het NK tijdrijden. Een andere renner reed hem van achteren aan. 'Ik was met een goed gevoel over de streep gekomen na mijn tijdrit. De laatste voorbereiding voor het NK zat erop en toen lag ik ineens op de grond', aldus Gerts, die elfde werd in de tijdrit.Het is niet de eerste keer dat Gerts zoveel pech heeft. Vorig jaar brak hij zijn ribben bij een val.