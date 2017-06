Advocaat wil gestolen toga terug: 'Echt mijn lievelingstoga'

Archieffoto

DEN HAAG - De toga van advocaat Michael Mantz is in de nacht van donderdag op vrijdag gestolen uit zijn auto voor zijn huis in Voorburg. De toga die ruim duizend euro kostte, zat in een Louis Vuitton tas, die de dief heeft meegenomen. 'Het was mijn lievelingstoga, ik wil hem graag terug.'





Huurtoga



De Haagse advocaat moet vanmiddag pleiten in de rechtbank en heeft een toga nodig. Gelukkig kan hij er een huren, maar hij hoopt dat de dief zijn lievelingstoga terug brengt. 'Hij heeft er niks aan en zal hem wel weggooien, maar ik hoop dat hij zich bedenkt en hem terug geeft.'



Rond 03.00 uur 's nacht hoorde Mantz een enorme klap. 'Ik schrok wakker en keek uit het raam. Mijn Mercedes stond op de oprit voor mijn huis en de ruit was kapot geslagen. Het alarm van de auto ging af en ik zag iemand wegrennen,' vertelt Mantz. 'Daarna hoorde ik een scooter starten en heb ik 112 gebeld.'Als hij de auto controleert, blijkt dat de zwart geblokte Louis Vuitton die erin stond, weg is. 'Een dure tas, ik geloof zo'n 3.000 euro, maar er zat niks in, alleen die toga,' zegt Mantz. Hij baalt ervan dat zijn zwarte gewaad weg is. 'Het was er een met een magneetje, die je zo om kon slaan. Echt mijn lievelingstoga, iedereen vond hem mooi. Ik heb hem op maat laten maken .'De Haagse advocaat moet vanmiddag pleiten in de rechtbank en heeft een toga nodig. Gelukkig kan hij er een huren, maar hij hoopt dat de dief zijn lievelingstoga terug brengt. 'Hij heeft er niks aan en zal hem wel weggooien, maar ik hoop dat hij zich bedenkt en hem terug geeft.'