Flats in Delft gesloopt voor nieuwbouw

DELFT - Vier flats aan de Van der Goesstraat en de Van Schuijlenburchstraat in Delft gaan tegen de vlakte. Woningcorporatie Vidomes sloopt het complex met 86 appartementen en bouwt er nieuwe sociale huurwoningen voor terug.

De kosten voor het onderhoud van de flats liepen steeds hoger op. 'Het kroop steeds meer naar de kosten voor sloop en nieuwbouw toe. We dachten: is het niet slimmer om voor nieuwbouw te gaan? We kijken ook naar de toekomstwaarde van het complex. Met nieuwbouw kan het duurzamer en kunnen we het beter laten aansluiten op de wensen van deze tijd', zegt een woordvoerder van Vidomes.De woningbouwvereniging verwacht halverwege 2019 te beginnen met slopen. Bewoners hebben vanaf 1 november een jaar de tijd om te verhuizen. Er komen ongeveer evenveel woningen terug als er nu staan.De huidige bewoners krijgen een verhuiskostenvergoeding en een urgentieverklaring, waarmee ze voorrang krijgen op andere woningzoekenden. Ze mogen ook terugkeren naar de nieuwgebouwde appartementen, mits ze aan een bepaalde inkomensnorm voldoen.