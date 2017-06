Zuid-Holland gaat samenwerken met Italiaanse Lombardije

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland gaat samenwerken met de Italiaanse regio Lombardije. Ze hebben vrijdag een samenwerkingsovereenkomst getekend op het gebied van waterinnovatie, klimaat en energie.

Twintig Zuid-Hollandse bedrijven die onder meer actief zijn in de Westlandse tuinbouw en in de deltatechnologie zijn samen met de provincie op handelsmissie in Italië. Ook vertegenwoordigers van het kennisinstituut Deltares uit Delft zijn aanwezig. Commissaris van de Koning Jaap Smit en president Maroni van Lombardije zetten hun handtekening onder de overeenkomst in aanwezigheid van koning Willem-Alexander. De handelsmissie vindt plaats tijdens het staatsbezoek van het koninklijk paar aan Italië.Tijdens de handelsmissie nemen onder anderen Westlandse tuinders deel aan workshops van de Università delle Scienze Gastronomiche', een internationaal kennis- en onderzoekscentrum dat zich volledig richt op duurzame landbouw. Vorig jaar bracht een delegatie uit Lombardije een bezoek aan Zuid-Holland.