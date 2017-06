Analyse: Hoe Haagse burgemeester Krikke een explosief debat over stopformulieren beëindigt

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft het politieke brandje over stopformulieren bij de politie geblust. Op die formulieren vullen agenten in waarom ze iemand staande houden. Waar haar voorganger Jozias van Aartsen principieel in de zaak zat, gebruikt Krikke vooral praktische argumenten. 'Het is een zaak van de Tweede Kamer en niet van de gemeenteraad.'

De politieke voorstanders zien een stopformulier als middel tegen discriminatie door de politie. Als agenten op een formulier of in een app invullen waarom ze iemand hebben staande gehouden, zouden zij zich bewuster worden van hun handelen. Ook brengt deze manier van registreren de omvang van het probleem in kaart.Tegenstanders denken dat een stopformulier niet helpt bij het bestrijden van discriminatie en wijzen op de adminstratieve last die bij de politie wordt gelegd.Een van die tegenstanders is voormalig burgemeester Van Aartsen. Tijdens een raadsvergadering op 30 juni 2016 gaat hij lijnrecht in tegen een meerderheid van de gemeenteraad. Hij noemt een aangenomen motie over stopformulieren 'onaanvaardbaar'. Een politiek beladen term dat aanstuurt op een collegecrisis.Van Aartsen vindt dat hij een daad moet stellen ter bescherming van de politie. Want de Haagse politie wil die stopformulieren helemaal niet en ook Van Aartsen ziet er niets in. Deze vorm van registratie helpt niet, zeggen zij. Het zorgt voor onnodig veel extra administratieve last. Bovendien - en dat weegt zwaar voor Van Aartsen - de samenleving moet vertrouwen hebben in het vakmanschap van de politie.De huidige burgemeester Pauline Krikke gooit het donderdagmiddag in een debat in een raadscommissie over een andere boeg. Alhoewel ook zij haar vertrouwen uitspreekt in de professionaliteit van de politie en erop wijst dat het Haagse korps al veel heeft gedaan om discriminatie tegen te gaan, legt zij de nadruk op de formele kant van de zaak.Het invoeren van stopformulieren is namelijk een zaak van de Nationale Politie, en dus van de minister van Veiligheid en Justitie, zegt ze. Het Haagse college en de gemeenteraad gaan hier helemaal niet over. 'En begrijp mij goed, dat zeg ik niet vanuit een soort van "jammer dan". Het is gewoon niet anders want we hebben wel met landelijke wetgeving te maken.' Daarnaast is het bij wet verboden om de etniciteit van mensen te registreren. Het kan niet en het mag niet', zegt Krikke tijdens het debat.Deze opstelling zorgt ervoor dat de gemoederen bij de felle pleitbezorgers van stopformulieren tot bedaren komen. 'Van Aartsen maakte er een principiële discussie van door het vertrouwen in de politie te benadrukken,' zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns. 'Dat principiële is nu uit het debat. Dat is grote winst.'Ook doet Krikke een handreiking aan de politieke tegenstanders. Als de wet het in de toekomst mogelijk maakt om staande houdingen te registreren, dan staat ze daar voor open. 'Mocht het landelijk en wettelijk wel mogelijk worden, dan gaan we dat als Den Haag ook doen,' zei Krikke.Dat is een grote stap vinden GroenLinks, D66, HSP en PvdA. 'Ik ben blij met deze toezegging,' zegt Kapteijns. 'Want er is nu geen principiële blokkade meer.' Ook D66-raadslid Hanneke van der Werf is tevreden. 'Het is goed dat de burgemeester meegaat in de wens van partijen die deze registratie willen.'Het geprikkelde debat van de afgelopen maanden lijkt hiermee afgesloten. Dat vindt ook Kapteijns. 'Het is nu wel klaar met deze discussie,' stelt hij.