'Hond achterlaten in hete auto moet strafbaar worden', 40.000 mensen ondertekenen petitie

RIJSWIJK - Je hond achterlaten in een hete auto moet strafbaar worden. Dat vinden ruim 40.000 mensen die een petitie hebben ondertekend van het Rijswijkse raadslid Marc Weterings en hondencoach Leidy Zijlstra.

'Het is van de zotte dat er ieder jaar nog steeds vele hondeneigenaren zijn, die hun hond in de auto achterlaten met zomerse temperaturen', schrijven de initiatiefnemers bij hun petitie . 'Iedere hond keert terug naar de onverantwoordelijke eigenaar. Dat moet stoppen. Die mensen verdienen geen hond. Er moet een nieuwe wet komen, die hoge straffen of in beslag neming van de hond mogelijk gaan maken.'De petitie staat sinds dinsdag online en was vrijdag 40.437 keer ondertekend. Hiermee zijn de benodigde 40.000 handtekeningen voor een burgerinitiatief binnen. Als de petitie wordt goedgekeurd, dan wordt het burgerinitiatief voorgesteld aan de Tweede Kamer.