Bijna 10 maanden jeugddetentie geëist voor brandstichters auto's Molenwijk

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft straffen tot bijna 10 maanden jeugddetentie en jeugd-tbs geëist tegen zes jongens voor het stichten van een reeks autobranden in de Haagse Molenwijk.

Vorig jaar mei gingen in de Molenwijk zeker zes auto's in vlammen op. Volgens de officier van justitie werd de wijk 'geteisterd en geterroriseerd' door de verdachten, die toen 15 tot 17 jaar oud waren.De autobranden leidden tot flinke onrust in Den Haag. Er werden speciale bijeenkomsten georganiseerd om onrust bij bewoners zo veel mogelijk weg te nemen. De politie en buurtvaders surveilleerden extra in de wijk.Volgens het OM werden de branden 's avonds laat gesticht en meestal op dezelfde manier: er werd een autoruit ingeslagen waarna iets brandends in de auto werd gegooid. De verdachten bleken hierover op social media met elkaar te communiceren. Ze schepten onderling op over hun 'prestaties'.De officier van justitie vindt het heel kwalijk dat geen van de verdachten op zitting verantwoordelijkheid heeft genomen of een verklaring heeft afgelegd.Tegen een verdachte die verantwoordelijk wordt gehouden voor drie branden is 292 dagen jeugddetentie en jeugd-tbs geëist. Tegen de anderen is deels voorwaardelijke jeugddetentie geëist. De officier van justitie vindt wel dat de andere drie ook een behandeling moeten ondergaan in verband met hun gedrag of begeleiding moeten krijgen om weer op het rechte pad te komen.De verdachten stonden de afgelopen dagen op een besloten zitting voor de kinderrechter. De rechtbank doet op 14 juli in alle zaken uitspraak.