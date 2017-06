Natuurgebied van '500 voetbalvelden groot' geopend in Krimpenerwaard

GOUDERAK - De provincie Zuid-Holland heeft donderdag een groot natuurgebied geopend in de Krimpenerwaard. In het gebied moeten tientallen weidevogels gaan wonen. Volgens de provincie worden die bedreigd in het grotendeels agrarische landschap van Zuid-Holland. 'Wandelaars zijn welkom, maar het gebied is nadrukkelijk niet bedoeld voor recreatie,' aldus de provincie.

Het natuurgebied is maar liefst 500 voetbalvelden groot, en ligt ten zuiden van het dorpje Gouderak. De bodem in het gebied is van veen, en lijdt al jaren aan verzakking. Het gebied werd voorheen verbouwd voor agrarische doeleinden, maar de provincie kocht de boeren uit, en realiseert er dus nu een natuurgebied.Met de opening van het nieuwe gebied slaat de provincie twee vliegen in een klap, volgens gedeputeerde Han Weber. 'We stoppen de verzakking in het gebied, en creëren bovendien een schitterend landschap voor vogels om in te broeden.'Ter gelegenheid van de opening werd er een kunstwerk gepresenteerd van een zwarte stern. 'De zwarte stern is een prachtige vogel die in de lente vanuit Afrika naar de Krimpenerwaard toekomt om te broeien. De vogel wordt beschermd, en is uniek in zijn soort. Hopelijk komen er in de toekomst meer vogels hiernaartoe', vertelt Weber.Het natuurgebied zal ook gedeeltelijjk toegankelijk worden voor wandelaars. Er zijn paden aangelegd aan de randen van het terrein, maar de wandelaars hoeven niet te rekenen op veel bankjes of prullenpakken langs de route. 'Het gaat hier echt om de natuur, en niet om recreatie', besluit Weber.