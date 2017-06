Gevangenisstraffen geëist in fraudezaak PGB's

Foto: ANP

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in hoger beroep gevangenisstraffen geëist tegen tien verdachten in een groot fraudeonderzoek. De straffen variëren van 9 maanden tot 3,5 jaar. Volgens het OM maakten de verdachten deel uit van thuiszorgorganisaties uit Den Haag en Nijmegen die stelselmatig hebben gefraudeerd met Persoons Gebonden Budgetten (PGB) en Zorg in Natura (ZIN). De totale fraude is ruim 2 miljoen euro.

De zaak kwam aan het licht toen in een onderzoek naar belastingfraude documenten werden gevonden die erop wezen dat er PGB's werden aangevraagd en uitgekeerd voor zorgklachten die in werkelijkheid niet bestonden. Zo stonden er mensen met een dwarslaesie op papier, terwijl zij die niet hadden.



De verdachten zouden op basis van deze valse zorgklachten vergoedingen hebben aangevraagd en daarvan zelf de vruchten hebben geplukt. De besteding van de onterecht verstrekte PGB's werd verantwoord met valse facturen, valse zorgovereenkomsten en declaratieformulieren. Dit kon gebeuren, omdat een ambtenaar van Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) was omgekocht om de indicaties zonder vragen door het systeem te loodsen.



Onbekwaam personeel



Tijdens het onderzoek werd ook duidelijk dat aan de zorgbureaus vergoedingen werden verstrekt die niet in verhouding stonden tot de daadwerkelijk geleverde zorg. Zo kwam het voor dat het zorgbureau 24 uur zorg werd genoteerd, terwijl in werkelijkheid maar een paar uur zorg was verleend.



De organisaties stuurden ook onbekwaam en zwart betaald personeel naar mensen die zorg nodig hadden. Een groot deel van de vergoedingen gingen naar de privérekeningen van de verdachten, die op deze manier veel geld binnenhaalden en in luxe leefden.



Geen spijt



Volgens het OM hadden de verdachten een gestructureerd samenwerkingsverband met het doel zoveel mogelijk geld uit de zorg te persen. Ook huurden de tien over en weer personeel aan elkaar uit om te frauderen met de zorguren.



De advocaat-generaal verwijt de verdachten hun verantwoordelijkheid te ontlopen door naar de ander te wijzen. Van enige spijt of berouw is nauwelijks gebleken, aldus het OM.



Het hof doet naar verwachting uitspraak op 15 september.



