Alcoholverbod op en rondom De Savornin Lohmanplein

DEN HAAG - Op en rondom het De Savornin Lohmanplein in Den Haag komt een alcoholverbod. Dat heeft burgemeester Pauline Krikke toegezegd.

De VVD en Groep van der Helm bleven zich storen aan de dronkenlappen op het plein, waardoor 'bewoners zich onveilig voelen'. De partijen vroegen in het verleden al twee keer aandacht voor de situatie op het plein, maar toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen vond dat niet nodig.Na raadsvragen van raadslid Chris van der Helm komt er nu wél een alcoholverbod. Van der Helm is blij met het verbod. 'Goed nieuws dat er nu eindelijk een alcoholverbod komt op en rondom het pleintje. Er kan nu tenminste gehandhaafd en gestraft worden en dit zou weleens het einde van de overlast kunnen betekenen', zegt hij in een reactie.