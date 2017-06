Koen de Kort naar Tour de France

GOUDA - Koen de Kort is vrijdag door zijn ploeg Trek-Segafredo geselecteerd voor de Tour de France. Het voor de wielrenner uit Gouda de zesde keer dat hij meedoet aan de grootste wielrerronde ter wereld.

Naast De Kort neemt Trek-Segafredo ook Bauke Mollema mee naar de Tour. De twee Nederlanders zullen in dienst moeten rijden voor favoriet Alberto Contador en sprinter John Degenkolb.De Kort is de tweede regiogenoot die zondag 1 juli aan de start staat in Düsseldorf. Donderdag werd bekend dat Tom Leezer ook zeker is de ronde Frankrijk.Volgende week dinsdag 27 juni is Koen de Kort te gast bij Studio Haagsche Bluf op Radio West, samen met journalist Thomas Sijtsma die een boek over hem heeft geschreven.