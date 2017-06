Rafael (47) op zoek naar een leuke date

Rafael (47) op zoek naar een leuke date

DEN HAAG - SuperDebby ontving een hele lieve oproep van Pascal. Hij schreef 'SuperDebby, ik gun mijn goede vriend Rafael een leuke vrouw. Zou jij misschien een oproepje kunnen doen?' En zo gezegd zo gedaan!

Rafael is 47 jaar en hij woont in Den Haag. Hij is al zo'n 15 jaar single en hij is op zoek naar een leuke vrouw met wie hij zijn leven kan delen. Op dit moment werkt hij als vrijwilliger in een verzorgingstehuis, maar voorheen heeft hij onder andere in het leger, bij de Gemeente en als campingmanager gewerkt. Rafael is hogeropgeleid. In zijn vrije tijd houdt van reizen, kunst en cultuur, op vakantie gaan en hij houdt van de natuur. In zijn vrije tijd vindt hij het leuk om te fitnessen en hij wil ook het tenissen weer gaan oppakken. 'Als je dat samen zou kunnen doen zou dat natuurlijk super zijn.' zegt Rafael.



Hij is op zoek naar een leuke, lieve, zorgzame en trouwe vrouw tussen de 35 en 50 jaar oud. Het uiterlijk maakt hem niet echt uit, als ze maar een goede uitstraling heeft zegt Rafael. Zijn ideale date heeft liever geen kinderen.



Ben of ken jij een geschikte date voor Rafael? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl



