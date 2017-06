SGP'er betrapt insluiper in Tweede Kamer

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf van de SGP heeft een 'insluiper' in de Tweede Kamer in Den Haag tegengehouden en aan de beveiliging overgedragen. Achteraf bleek om een acteur te gaan die door de politie was ingezet om de alertheid van de Tweede Kamer te testen.







De persoon maakte een verdachte indruk door in allerlei vertrekken te kijken, aldus een SGP-woordvoerder vrijdag. Dijkgraaf sprak hem aan en hield hem tegen toen hij wilde ontsnappen. Daarop toverde de vermeende inbreker een briefje tevoorschijn waarop stond dat hij door de politie was ingeschakeld.

