'Wij gaan niet met de pootjes omhoog voor universiteit'

LEIDEN - De bouw een nieuwe campus van de Universiteit Leiden aan de Doelensteeg is nog geen gelopen race. De Leidse woningcorporatie De Sleutels is namelijk niet van plan 58 woningen te laten slopen ten gunste van deze nieuwbouw. Dat bleek donderdagavond bij een inspraakavond op het stadhuis.

De Universiteit Leiden wil aan de Doelensteeg een grote, nieuwe campus bouwen waar een aantal faculteiten in zou moeten komen. 'En omdat die studies veel gebruik maken van de universiteitsbibliotheek willen we de campus echt op deze plek', aldus rector magnificus Carel Stolker van de universiteit.Ook het gemeentebestuur ziet de komst van de zogenaamde Humanities Campus wel zitten. Het zou goed zijn voor de stad, denkt men in het gemeentehuis.Maar de bewoners willen pertinent niet weg uit de Doelensteeg. Ieder overleg over alternatieven voor de bewoners is tot nu toe stukgelopen. De bewonersvereniging vindt dat de universiteit zich tot nu toe veel te star en arrogant heeft opgesteld. 'Wij hebben gewoon te verstaan gekregen dat we ergens anders gehuisvest zouden worden', zegt Giny Schoemaker.Tijdens de inspraakavond neemt woningcorporatie De Sleutels het op voor haar huurders. 'Wij willen gewoon een goed gesprek', zegt directeur Gerda van den Berg. 'Het is niet zo dat wij maar met de pootjes in de lucht gaan liggen als het gemeentebestuur en de universiteit iets willen.'Woningcorporatie De Sleutels gooit overigens de deur voor de nieuwbouw niet helemaal dicht, maar bedrukt dat bij dit soort belangrijke beslissingen wel naar een compromis gezocht moet worden.