Feest in Leiden: De Leidse Lakenfeesten gaan beginnen

LEIDEN - Het is dit weekend weer groot feest in Leiden. Vier dagen lang zijn er optredens en evenementen door de hele stad tijdens de Lakenfeesten. Het hoogtepunt? De peurbakkentocht.

Tijdens de tocht vaart een stoet met zo'n vijftig versierde bootjes door de grachten. De naam is afkomstig van het Leidse woord peuren, oftewel paling vangen.'Veel vissers hadden vroeger een roeibootje. 's Avonds en 's nachts gingen ze daarmee het water op om paling te vangen', legt Arie Hofman uit, deelnemer aan de peurbakkentocht. 'Dat deden ze met een bos wormen aan een hengel en dan stonden ze aan beide kanten van de boot te vissen.'Alle deelnemers sloven zich ieder jaar weer uit om de boten zo mooi mogelijk te versieren. Eén van de boten dit jaar is 'de Roodkapje'. Deelneemster Marielle Hofman kwam op die naam nadat ze dit in het televisieprogramma 'Foute Vrienden' voorbij had zien komen. Met een groep vrienden gaat ze op haar bootje verkleed als roodkapje.'Het wordt echt gezellig. Leiden is niet zo'n grote stad, maar leeft toch wel langs elkaar heen. Met de peurbakkentocht wordt je toch weer een beetje één met elkaar', vertelt Marielle. 'Iedereen zwaait naar je. Het is één en al gezelligheid.'