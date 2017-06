Bokser Roy Korving moet genoegen nemen met brons op EK

Roy Korving. (Foto: Orange Pictures)

WADDINXVEEN - Roy Korving is gestrand in de halve finales op de EK in Oekraïne en moet genoegen nemen met brons. De beste Nederlandse bokser in de klasse tot 91 kilogram moest vrijdag buigen voor Cheavan Clarke uit Groot-Brittannië. Alle vijf de juryleden wezen de Brit als winnaar aan.





Korving uit Waddinxveen pakte als enige Nederlander een medaille in Charkov. Enrico Lacruz (-60 kilogram) en Max van der Pas (-75 kilogram) bleven steken in de kwartfinales. Van der Pas en Lacruz verdienden net als Korving in Charkov wel een ticket voor de WK later dit jaar in Hamburg.

