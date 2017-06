Robin Haase verliest van Richard Gasquet en is uitgeschakeld in Halle

DEN HAAG - Het is Robin Haase niet gelukt de halve eindstrijd te halen van het ATP-tennistoernooi in Halle. De Nederlandse tennisser, die in de tweede ronde verrassend had gewonnen van de Oostenrijker Dominic Thiem, ging vrijdag in drie sets ten onder tegen de Fransman Richard Gasquet. Haase verloor de partij in drie sets: 1-6 6-3 1-6.





Het was de zesde keer dat Gasquet en Haase tegenover elkaar stonden. Haase won één keer van de Fransman, drie jaar terug in Halle. Dit keer leek de Hagenaar de partij, na een vrij eenzijdige eerste set, nog te kantelen. Na overtuigende winst van de tweede set nam Gasquet het initiatief daarna toch weer over.In de halve eindstrijd staat Gasquet, de nummer dertig van de wereld, tegenover de Duitser Alexander Zverev of de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Gasquet won in zijn loopbaan tot dusverre veertien ATP-titels. Dit jaar staat de teller nog op nul.

