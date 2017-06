Enorme schrik na blikseminslag: 'Het leek wel een film'

HONSELERSDIJK - Ze zijn zich kapot geschrokken. Donderdag aan het eind van de middag sloeg de bliksem in in het huis van Angelique Geurts en haar gezin in Honselersdijk. Een dag later is de schade opgemaakt. En die is enorm.

Dat de impact van een blikseminslag groot kan zijn, daar kan Angelique inmiddels over meepraten. 'De schoorsteen ligt er helemaal af. Bijna alle elektronische apparatuur werkt niet meer en ook een aantal tuinmeubelen is door vliegende stukken baksteen verwoest.''Je beseft het in eerste instantie eigenlijk niet eens. Ik zei na een knal nog tegen mijn dochter:', vertelt ze aangeslagen. 'Niet wetende dat het bij ons was. Daarna ging alles in een stroomversnelling. Het leek wel een film. Niet te beschrijven.'Van de schoorsteen, waar de bliksem insloeg, is weinig meer over. Angeliques dochter stond op het moment van de inslag voor het raam om wat beelden van het onstuimige weer te maken. Maar voor ze het wist, was ze getuige van een blikseminslag in eigen huis.Op de beelden is eerst een enorme knal te horen. Vervolgens vallen er grote stukken baksteen naar beneden.Angelique is in haar straat niet het enige slachtoffer van de blikseminslag. Twee huizen naast haar zijn ook getroffen. Bij één van de buren is de schade nog groter. 'Scheuren in de muur, stopcontacten die eruit zijn gesprongen. Een gat in het dak. Niet normaal.'Afgelopen nacht kon het gezin wel thuis overnachten, maar van slapen is weinig terechtgekomen. 'Van ieder geluidje zit je rechtop in bed. Je schrikt echt overal van.'Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen en is er alleen materiële schade. De komende dagen wordt dat allemaal gerepareerd. Maar Angelique maakt zich wel zorgen over haar scootmobiel, die het hoogstwaarschijnlijk ook niet meer doet.'Ik ben slecht ter been, dus ik ben er afhankelijk van. Laten we hopen op het beste', vertelt ze. Eén ding wel Angelique nog kwijt. 'De Nachtegaalstraat in Honselersdijk staat niet zo heel erg goed bekend, maar echt petje af voor iedereen. Iedereen was er voor elkaar en was behulpzaam.'