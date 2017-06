Scholieren strijden 'The Battle of the Beach' in Noordwijk

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Een lang lint van ploeterende jongeren bouwden vrijdag zandkastelen op het strand bij Noordwijk. Dit was één van de drie locaties langs de kust waar 'The Battle of the Beach' werd gehouden. Een wedstrijd zandkastelen bouwen. Niet alleen voor de lol, maar ook om jongeren ervan bewust te maken dat de zee wel erg sterk is.

De zee is nog op veilige afstand als een luide toeter de wedstrijd officieel opent. De leerlingen hebben precies een uur de tijd om de kastelen te bouwen. Plannen hoe te werk te gaan, zijn op school allemaal al bedacht.



Er wordt gegraven, geschept, gestapeld en gestampt. Enorme dijkenstelsels verrijzen op het strand en dan staat er te midden van rood-witte linten een kasteel, vaak een enorme berg zand met een vlaggetje erop.



‘De Nerd’



‘Wij hebben negen dijken en dan een geul buiten het lint, en hier ook nog een paar geulen en dijken’, een leerling wijst trots naar het enorme bouwwerk.



Of er op school over is gepraat? ‘Jawel we hebben ook een nerd.’ Met een vingerknip wordt ‘de nerd’ erbij geroepen. Een kleine serieuse jongeman met blond haar.



Verfrommelt blaadje



‘Ik heb het allemaal uitgedacht ja en kijk: hier is de bouwtekening’. Op een verfrommelt blaadje staat Inderdaad een enorm stelsel aan grachten en dijken.



Maar het is springtij in Noordwijk. De zee komt veel sneller op dan gedacht. Opeens staat het water aan de buitenste dijken om een paar minuten later zelfs de sterkste bouwsel omver te werpen. Met man en macht proberen sommige scholen de schade te beperken, maar het is hopeloos. De zee neemt alles mee.



Dan maar zwemmen



De leerlingen hebben hun les geleerd: de zee is moeilijk te keren. Maar dan nemen ze het er nog even van: er wordt driftig geplonst in de branding.



Het mooiste zandkasteel werd uiteindelijk gebouwd door team Superscheppers van basisschool De Burcht uit Valkenburg. Het sterkte kasteel komt op naam van basisschool Flambouw uit Nigtevecht.



Door: Redactie Correctie melden