Gewonden bij ongeluk op A4 bij Rijswijk

RIJSWIJK - Bij een ongeluk op de A4 richting Amsterdam zijn vrijdagmiddag gewonden gevallen. Twee personen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Een cementwagen en meerdere personenauto's kwamen bij Rijswijk met elkaar in botsing.

Er staat inmiddels een file van enkele kilometers. Drie rijstroken zijn afgesloten. Het verkeer wordt aangeraden om te rijden via Gouda, via de A20 en de A13. Vier voertuigen zijn met flinke schade weggesleept.Rond 18.45 uur is de weg weer vrijgegeven.