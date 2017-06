ADO Den Haag presenteert nieuwe wedstrijdtenues

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft haar nieuwe wedstrijdtenues gepresenteerd. Het shirt heeft haar kraagje ingeruild voor een v-hals. Daarnaast zijn de kleuren van het uitshirt iets anders.

Het thuisshirt is traditiegetrouw geel met groen. Het uitshirt is wit met een groene en rode baan. Dat shirt is geïnspireerd op het elftal dat in 1967 Europees voetbal speelde.Het derde shirt heeft wel een kraag en is geïnspireerd door het tenue uit 1982. Het shirt is geel met een groene kraag.De keepers spelen in een blauw, oranje of roze shirt. De tenues zijn vanaf aankomende woensdag te koop in de fanshop van ADO Den Haag.