Rijswijker wil revanche tijdens het kampioenschap Treinreizen

RIJSWIJK - Twee jaar terug kwam hij één kilometer te kort om Nederlands kampioen te worden maar dit jaar gaat Rijswijker Menno de Vries er voor. Hij wil in 24 uur zo veel mogelijk kilometers afleggen met de trein in Nederland.

Menno deed tijdens de eerste editie in 2015 al mee, maar kwam toen net een kilometer te kort om de titelprijs binnen te halen. Om Kilometer Kampioen te worden, start Menno vrijdagnacht in Den Bosch.De wedstrijd wordt voor de tweede keer georganiseerd door treinreiziger.nl, De site zoekt de meest fanatieke treinreiziger van Nederland. In totaal stappen 110 deelnemers vrijdagnacht om twaalf uur op de trein en crossen 24 uur lang het hele land door.Menno heeft dit jaar weer een uitgekiende route bepaald en hij zou kampioen moeten kunnen worden. Mits er geen treinen vertraging hebben en hij alle aansluitingen haalt.